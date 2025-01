Mattinata istituzionale per tanti giovanissimi quartesi della scuola primaria, che per un giorno hanno lasciato la propria classe per dedicarsi all’educazione civica. Prima l’incontro con il Sindaco tenutosi presso l’Ex Convento dei Cappuccini, dove hanno potuto anche ammirare la mostra di pittura, poi lo spostamento al Palazzo Comunale per incontrare la Presidente del Consiglio. Prima tappa la Sala dell’Affresco del centro culturale, oltre che istituzionale, di via Brigata Sassari. Tre classi frequentanti il quinto anno della Primaria di Primo grado, due del plesso di via Fieramosca e una di via San Benedetto, in ordine sparso nelle poltroncine, tra silenzio e attenzione, con atteggiamento curioso e a volte persino ‘inquisitore’.

Tante le domande rivolte al Sindaco, alla presenza delle Assessore alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta e ai Territori Extraurbani Tiziana Cogoni, con qualche studente talmente attivo da bissare o triplicare il proprio intervento. Un piccolo ‘question time’ da parte delle nuovissime generazioni, che al cospetto del Primo Cittadino si sono mostrate interessate sia a capire quale fosse stato il percorso per arrivare a ricoprire quella carica sia all’impegno necessario nella quotidianità. E non è mancato neanche chi ha provato a pungolare Milia riguardo le urgenze della città. “Che lavori hai fatto?”, “Che musica ascolti”, “Hai scritto molti libri?” le prime domande, curiosando sul personale, per poi cominciare a indagare, in maniera innocente, riguardo questioni più politiche: “Perché hai voluto fare il Sindaco?”, “In base a cosa hai scelto gli Assessori?” e arrivare a ragionare sull’attualità: “Quando asfaltare questa strada?”, “Quando riaprono gli impianti sportivi?”, ma anche un “C’è mai stato un Sindaco donna”, che fa ben sperare nell’ottica di una sempre maggiore emancipazione femminile anche in politica. “Incontrare e interagire con i giovanissimi quartesi è un piacere e anche un piccolo investimento per il futuro – commenta il Sindaco Graziano Milia -. Fra qualche decennio spetterà a loro il compito di governare e, auspico, far crescere la nostra città. Far conoscere loro questo mondo, coltivare i loro interessi e rispondere alle loro curiosità sono azioni utili a favorire l’interesse civico.

La contemporaneità ci consegna un mondo sempre più ‘connesso’ in termini di banda larga, ma sempre meno propenso a sviluppare la socialità, all’incontro di persona. Per contro, i momenti di confronto come questi per i nostri bimbi sono un contributo alla formazione e alla crescita, a quell’età indubbiamente determinanti per il loro futuro”. La giornata di educazione civica è poi proseguita anche dopo l’incontro col Sindaco. All’Ex Convento hanno anche avuto modo di visitare la mostra internazionale ‘Les Italiens e i Francesi’, guidati dal Direttore Artistico Walter Marchionni, mostrando ancora una volta grande coinvolgimento. Per la seconda parte di mattinata hanno poi raggiunto il Palazzo Municipale, dove sono stati accolti dalla Presidente del Consiglio Rita Murgioni. Invitati a esplorare l’Aula Consiliare, hanno preso posto nei banchi, inscenando un mini-Consiglio comunale e continuando ad approfondire il funzionamento della macchina amministrativa e il ruolo dei vari organi istituzionali.