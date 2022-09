Radio Zampetta Sarda: una famiglia per il piccolo Scrich

RADIO ZAMPETTA SARDA;” ADOZIONE DEL CUORE PER IL PICCOLO SCRICH”

“Scrich, gattino maschio di 3 mesi circa. Vaccinato e sverminato. E’ stato trovato mentre vagava da solo in una strada statale ed è stato salvato da morte certa, ora merita una vita bellissima. Si trova a Cagliari e cerca una famiglia che lo ami per tutta la vita. Adozione responsabile. Per info 3405142470.”