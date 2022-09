Appello a Radio Zampetta Sarda: “raccolta fondi per un gatto investito”

L’ appello di Ester che ha soccorso un gatto investito:

Il gatto è stato operato alla mandibola, si è ripreso e sta bene, sono aperte le prenotazioni per un’ adozione del cuore.

Ringrazio tutte le persone che ci stanno aiutando a condividere contribuendo per la vita di questo gattino.

Per chi volesse dare un aiuto a copertura delle spese del ricovero e dell’ intervento può fare la sua donazione :

Intestato a Ester Lecca

IT76T0200843841000105513817

Un grazie a chi aiuterà”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram