Radio Zampetta Sarda: smarrito Fidel a Villanova Tulo, ricompensa a chi lo riporta a casa

SOS A VILLANOVA TULO, SMARRITO FIDEL,

RICOMPENSA DI 500€ A CHI LO RITROVA.

L’ appello di Silvano Loddo per ritrovare il suo adorato gatto:

“Il 9.12.22 alle 6.00 del mattino era a casa, pensavamo dormisse, finché ci siamo resi conto che in realtà non c’ era più.

Sono rientrato dai miei (dove lui vive) e ho iniziato a cercarlo ininterrottamente.

Da allora nessuna traccia.

Lui si chiama Fidel, ha quasi 10 anni ed è stato operato ai denti (che gli sono stati tolti), quindi non può mangiare qualunque cosa. Ha bisogno di noi, è sempre stato in casa o in cortile, non saprà arrangiarsi da solo.

È un gattone rosso di circa 7/8 kg, castrato e con il pelo semi-lungo.

Abbiamo pubblicato ovunque sui social e messo le locandine in tutte le attività commerciali di Villanova Tulo, dove lui vive.

Abbiamo deciso di offrire una ricompensa grazie alla colletta fatta da alcuni amici.

Offriamo 500€ a chiunque ce lo riporti.

INFO AL 3280545211

