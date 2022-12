Radio Zampetta Sarda: il dolce Pippo cerca casa

UNA DOLCE CASA PER PIPPO, OSPITE DEL CANILE COMUNALE DI VILLACIDRO

Apriamo i nostri cuori anche ai cagnolini avanti con gli anni, anche loro hanno diritto a conoscere il calore di una vera casa.

Oggi vi presentiamo Pippo, è un dolcissimo cagnolino di

10 anni, taglia medio piccola.

Va d’ accordo con le femmine ma non con i maschi.

È dolcissimo e aspetta una casa con tanto amore.

Info Elena Pisu al +39 328 366 1490

