RECUPERATO TRA LE MACCHINE IN CORSA A CAGLIARI, CERCA ADOZIONE DEL CUORE.

Questo piccolo micio è stato trovato a Cagliari al centro della strada. Un ragazzo di buon cuore l’ ha salvato ma non lo può tenere. Avrà due mesi, è buonissimo, cerchiamo urgentemente casetta.

Solo adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza e non a zonzo per la strada.

Disposti al preaffido e alla sterilizzazione una volta raggiunta l’ età idonea.

Per info mandare un messaggio al numero 3383802454, grazie