Bello e selvaggio, pressoché incontaminato perché niente è necessario aggiungere a ciò che la natura ha creato: meta ogni anno di migliaia di persone, Porto Pino si contraddistingue da sempre per le caratteristiche che mettono in risalto la bellezza del mare sardo. E domenica tanti volontari parteciperanno all’iniziativa messa in campo dalle istituzioni locali e, tra l’altro, numerose associazioni legate all’ambiente per portar via dal territorio tutto ciò che l’inciviltà ha generato.

Ecco il programma: ore 8,30 raduno nel piazzale di Porto Pino, immersione e inizio pulizia canale fino a Punta Menga.

Alle 12,00 – Fine pulizia – Ritrovo a Candiani.

Per la raccolta a terra il raduno sempre alle 8,30 nel piazzale di Porto Pino, formazione squadre, consegna materiale per la pulizia.

Ore 9,00-Partenza passeggiata inizio raccolta.

Ore 12,30-Fine raccolta Ritrovo a Candiani.

“Per ringraziare i volontari del loro prezioso impegno, alle 13,00 saranno tutti ospiti a pranzo presso

i locali siti in località Candiani.

Per motivi organizzativi le iscrizioni si ricevono fino alle ore 18,00 del 22 maggio presso la Pro Loco Sant’Anna Arresi in Via Cagliari, 13.

Info: Tel. 339 6046811-0781.966757

Verranno esclusi dal pranzo i non iscritti e i no presenti alla passeggiata” comunicano gli organizzatori.