Non solo strisce pedonali occupate da mezzi in sosta, posti riservati ai disabili, incroci intralciati o portoni e portoncini blindati da chi pur di parcheggiare il proprio veicolo passa sopra alle norme più elementari e al rispetto verso gli altri automobilisti e residenti; in via principessa Jolanda accade anche che la piazzetta vicino al campo venga trasformata in parcheggio.

All’ombra degli alberi, tra l’altro, e poco importa se quello spiazzo non è un parcheggio bensì un luogo riservato a tutti.

Le segnalazioni si moltiplicano come la richiesta di un intervento mirato da parte delle istituzioni di competenza al fine di porre fine al disagio.