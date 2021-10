Radio Zampetta Sarda: raccolta fondi per sostenere le cure per Felix

RACCOLTA FONDI FELIX

PER SOSTENERE CURE E INTERVENTO PER ESTRAZIONE DENTI.

Felix è un bel gattone di 11 anni, non ha più padrone, lo ha abbandonato in strada quando si è trasferito.

Ha problemi alla bocca a causa dei denti cariati che non gli consentono di alimentarsi. Deve essere sottoposto a intervento chirurgico per estrazione dei denti e di un periodo di ricovero o stallo perché non può finire in strada subito dopo l’ intervento. È fiv + quindi necessita di cure particolari.

Chi volesse dare una zampina, può farlo anche con una piccolissima donazione, grazie a chi lo aiuterà:

Intestato a Floris Sara

https://www.paypal.me/saraafloris

Questo è l’IBAN Postepay Evolution: IT85P3608105138235162835172

