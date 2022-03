Radio Zampetta Sarda: Miele, 8 mesi di tenerezza, cerca famiglia

UNA FAMIGLIA PER LA VITA PER MIELE, 8 MESI DI TENEREZZA.

CHI LO ADOTTA?

Nel centro storico di Olbia, una gattina portava i 3 figlioletti a mangiare in una colonia e poi se li portava via. Quando sono diventati grandetti la mamma non li ha voluti più e Miele è rimasto solo in colonia.

Ha circa 8 mesi, è dolcissimo e giocherellone e poi è molto bello, la vita di strada non è per lui.

Chi volesse regalargli una vera famiglia contatti Lucia al

39 342 198 7785