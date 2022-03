Sos a Radio Zampetta Sarda, cercasi casa per Saetta

SOS A RADIO ZAMPETTA PER SAETTA: “SONO RIMASTO SOLO E CERCO CASA, CHI MI ADOTTA?”

Mi chiamo Saetta perché la punta del mio codino è storta, i tati mi chiamano anche Baffonzio.

Sono un bellissimo micione dal mantello tabby.

Ho circa 3 anni

Faccio parte di una piccola colonia che si era formata nei pressi di alcuni cassonetti sulla strada

Ero magrissimo,diffidente e malmesso

Pian piano ho preso fiducia e adesso impasto ovunque sull’asfalto, sull’erba e cerco conforto alla mia solitudine.

Nel tempo,meno di un anno, di questa piccola colonia sono rimasto solo io,

sola una micia è stata adottata:

gli altri sono tutti spariti se pur sterilizzati.

Anche io sono sterilizzato

Mi trovo ad Alghero sono adottabile in Sardegna e centro nord Italia

Al momento vivo in strada ma se qualcuno è seriamente interessato a me,mi porteranno in stallo al sicuro e dal veterinario per prepararmi all’adozione e testarmi

Info al 3201127266