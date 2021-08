Radio Zampetta Sarda, il lieto fine: la gatta siamese Dalia ha ritrovato la sua famiglia

OGGI APRIAMO LA GIORNATA CON UN LIETO FINE!

DALIA, LA GATTINA SIAMESE CHE AVEVA TROVATO RIFUGIO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI IS ARENAS A QUARTU, DOPO 3 MESI DALLO SMARRIMENTO HA RITROVATO LA SUA FAMIGLIA.

SEGUE IL RINGRAZIAMENTO DELLA SUA “MAMMA UMANA” NICOLETTA , A TUTTI COLORO CHE SI SONO ATTIVATI PER DARE DEL CIBO, DELL’ ACQUA E COCCOLE ALLA SUA MICIA.

QUESTO È UN MESSAGGIO DI SPERANZA, A CHI COME DALIA E NICOLETTA HANNO VISSUTO IL DRAMMA DELLO SMARRIMENTO, NON SMETTETE DI CERCARE I VOSTRI PELOSETTI , ESTENDETE LE RICERCHE DAPPERTUTTO. DI FONDAMENTALE IMPORTANZA È UN BUON USO DEI SOCIAL, PERCHÉ DALIA È STATA RITROVATA GRAZIE AL POST CON FOTO E VIDEO DI RADIO ZAMPETTA SARDA CHE SI È RECATA SUL POSTO DOPO ALCUNE SEGNALAZIONI.

CONDIVIDIAMO QUESTA BELLA NOTIZIA CON IMMENSA GIOIA.

BUONA VITA DALIA!

Le bellissime parole di Nicoletta dopo il ritrovamento di Dalia:

” Due parole per descrivere l’emozione che provi nel ritrovare il tuo piccolo amico. La mia gattina è scomparsa 3 mesi fa, smarrimento totale è quello che ho provato. Pensavo speriamo che qualcuno l’abbia presa e la tenga bene, insopportabile l’idea di saperla in strada, ci pensi spesso chissà come starà. Poi la bella notizia su Facebook, Manuela ha messo il post con foto e video sulla sua pagina Radio Zampetta Sarda, l’ ha visto mia cugina e mi ha avvisato, perché ha riconosciuto in lei Dalia. Dopo aver visto la foto abbiamo capito immediatamente che era lei, dopo i vari scambi di SMS con Manuela siamo riusciti a riportarla a casa. Incredulità il primo sentimento, ma è lei,?poi piano la gioia ha preso il sopravvento, Oggi Dalia è di nuovo a casa sua, dopo la prima ispezione ha subito capito e si è rilassata. Ringrazio pubblicamente le persone che si sono attivate per darle cibo e acqua e perché no di averle dispensato coccole.Una preghiera non abbandonate i vostri piccoli amici, la sofferenza per loro è troppo grande hanno sentimenti forse più nobili di noi esseri umani.”

