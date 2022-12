Sos a Radio Zampetta Sarda, cercasi casa per Lillo e Milo

UNA CASA PER LILLO E MILO, I 2 FRATELLINI DI CAGLIARI IN PERICOLO DI VITA.

L’ appello accorato di Valentina :

“Loro sono Lillo e Milo, due fratellini orfanelli di 5 mesi, sono 2 di 6 fratellini rimasti in cerca di una casetta che li salvi dalla strada.

Per ora stanno in un giardino, dove io mi prendo cura con cibo e qualche copertina calda, ma con tutte le avversità che la strada porta sono in serio pericolo, in quanto vicino al giardino ci stanno cani pericolosi. Purtroppo i gatti che vengono qui hanno sempre vita breve, perché vengono investiti o la maggior parte uccisi dai cani.

Il mio è un grido d’aiuto aiutatemi a salvarli la vita, non voglio vedere anche loro morire.