Radio Zampetta Sarda, appello di Susanna per ritrovare il suo carlino

L’ APPELLO DI SUSANNA PER RITROVARE IL SUO CARLINO SMARRITO NELL’ ISOLA ROSSA, OFFRESI RICOMPENSA:

“Smarrito il 02/01/22 ad Isola Rossa comune di Trinità d’ Agultu e Vignola provincia di Sassari, carlino fulvo con muso nero. Il cane è cresciuto in famiglia come un bambino, chiedo per favore a chi l’ha preso di restituirlo sia per noi che per lui perché soffre il distaccato, cresciuto con noi da quando era un piccolo cucciolo. noi siamo disperati e alla continua ricerca.

Offriamo ricompensa se ci viene restituito, il bene che gli vogliamo non è quantificabili in soldi.

Per qualsiasi ìnfo contattate il 3466634685″