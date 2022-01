Tragedia in Sardegna, un disabile muore dentro la casa divorata dal fuoco

Tragedia nella notte in una casa di via Volterra, a Olbia. Un anziano di 73 anni, disabile, è morto durante un incendio scoppiato dentro la sua abitazione: le fiamme hanno distrutto l’intero appartamento, non lasciandogli scampo. Inutile l’intervento dei Vigili del fuoco di Sassari. Non è escluso che la causa del rogo possa essere il mal funzionamento di una stufa elettrica. Sulle cause indagano gli uomini della scientifica dei carabinieri di Olbia.