Radio Zampetta Sarda: adozione del cuore per due fratellini dolcissimi

ADOZIONE DEL CUORE PER 2 FRATELLINI DOLCISSIMI VITTIME DI ABBANDONO.

L’ appello a Radio Zampetta Sarda di Rossella per 2 splendidi gattini vittime di abbandono.

“Alla Colonia Felina Mici-Capricci di Quartu Sant’Elena, sono rimasti due dei cinque fratellini abbandonati precedentemente. Si chiede una casa anche per loro.

Maschio, bianco/nero pelo lungo e tigrato e bianco, hanno circa 4 mesi.

Anche loro molto dolci e coccoloni.

Si chiede adozione responsabile.

Per info:

– Susanna whatsapp e chiamate 3400814762

– Rossella whatsapp e chiamate 3479072489″

