Radio Zampetta Sarda: adotta un randagino, Momo aspetta te

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE:” ADOTTA UN RANDAGINO, MOMO ASPETTA TE”.

Questo cucciolo di nome Momo si trova ad Arbatax, è uno dei 5 cuccioli figli di una randagia di nome Tanit, che è stata fatta partorire in sicurezza dentro casa, sono abituati all’uomo e a vivere in casa sin dalla loro nascita. Momo ha circa 3 mesi, è un coccolone e adora il contatto umano. Per noi è importante trovare la famiglia che gli dia tutte le attenzioni e le cure di cui ha bisogno. Obbligo di sterilizzazione ai 10-12 mesi di età. Casa e giardino in sicurezza

Se interessati contattare Stefania al numero 3479741391

( preferibilmente su whatsapp)