Radio Zampetta Sarda, 2 micine abbandonate in una scatola cercano casa

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, DUE MICINE ABBANDONATE DENTRO UNA SCATOLA CERCANO ADOZIONE.

VERGOGNOSO ABBANDONO ALL’ INTERNO DI UNA SCATOLA, IN UNA COLONIA DI CAGLIARI.

CI DOMANDIAMO CON QUALE CUORE RIUSCITE A COMMETTERE GESTI COSÌ CRUDELI, PRIVI DI QUALSIASI RISPETTO PER LA VITA.

Questa sera la volontaria che si occupa di diverse colonie feline di Cagliari, ha trovato all’ interno di una scatola 2 micine, la squamina ha 2 mesi, purtroppo non sapendo dove metterla è stata lasciata in una delle colonie, con la speranza che non si allontani.

Mentre la bianca e grigia di circa 6 mesi è stata sterilizzata.

Si cerca adozione del cuore, per queste 2 micine.

