Sos a Radio Zampetta Sarda: cercasi adozione di coppia per Ru e Giada

DUE SORELLINE RU E GIADA, VITTIME DI ABBANDONO CERCANO UNA DOLCE CASA.

L’ appello del cuore di Silvia Marrocu dell’ Associazione AMICO MIO di Sestu, per un’ adozione di coppia a due sorelline che hanno vissuto il trauma dell’ abbandono.

Hanno quasi 3 mesi, futura taglia medio contenuta, si chiamano Ru e Giada.

Sono dolcissime, amanti

delle coccole.

+39 338 548 7889

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove