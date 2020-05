Rabbia per la palestra bruciata a Pirri: “Era un gioiellino, questo è stato un atto miserabile”. Guardate in quali condizioni è stata ridotta stanotte la palestra di via degli Stendardi a Pirri. Il consigliere comunale Marco Benucci non ci sta: “Stanotte, in via degli Stendardi a Pirri, nella palestra comunale ristrutturata gli anni scorsi dal Comune è stato appiccato un incendio. Ingenti i danni alle attrezzature sportive delle società e del campo da gioco. Questi atti MISERABILI non dovrebbero esistere. Già qualche mese fa, segnalai all’Assessore competente che vi erano stati dei furti all’interno della Palestra, ora le fiamme. Sono davvero disgustato. Chiederemo al Sindaco, di trovare le somme necessarie nel Bilancio, per poter ristrutturare immediatamente affinché l’attività sportiva possa riprendere il prima possibile.Non ci sono parole, alla vista si presenta cupa, coperta di fuliggine e materiale tossico, aria irrespirabile. Prima era lucente un gioiellino”, afferma sconsolato il consigliere Benucci.