Forte vento nel Cagliaritano: alberi caduti, insegne divelte, antenne e coperture volate via

Maltempo a Cagliari, interventi dei vigili del fuoco per le forti raffiche di vento.

Dalle prime ore del mattino di oggi 16 maggio , i Vigili del fuoco del Comando sono impegnati per diversi interventi a causa del forte vento che ha colpito l’intera provincia.

Numerose le chiamate al numero di soccorso 115 per rami e alberi caduti sulla sede stradale, insegne luminose divelte, antenne, coperture, verifiche di stabilità e interventi per la messa in sicurezza di cornicioni pericolanti.

Le squadre di pronto intervento stanno operando anche con l’ausilio dell’autoscala.

Una cinquantina gli interventi svolti nella provincia, e una trentina ancora in coda.