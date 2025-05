Due nuovi sbarchi a breve distanza l’uno dall’altro, si sono verificati sulla prima spiaggia di Porto Pino.

Un primo gruppo di 7 giovani è arrivato a riva, seguito da un secondo composto da 16 persone, tra cui una donna incinta. “Scene come queste sono purtroppo sempre più frequenti lungo la nostra costa, e solo grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini è possibile affrontare al meglio questa complessa situazione” ha reso noto il Comune.

“Proprio per questo, come Amministrazione Comunale, sentiamo il dovere di ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per garantire interventi mirati all’accoglienza e alla sicurezza”. Una sinergia di forze, insomma, tra pubblico e privato: l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato con il nucleo operativo Frontex, il personale del 118, la Polizia Locale e i cittadini che si mettono prontamente a “disposizione per la rimozione delle imbarcazioni e per la messa in sicurezza dell’arenile, già operativo per la stagione estiva”.