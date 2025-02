Quarantacinque chili di droga nascosti in una buca ricavata nel terreno in un boschetto di eucalipti nelle campagne di Cabras, nell’oristanese, a pochi passi dal centro abitato. La scoperta della polizia, avvenuta grazie alla collaborazione con unità cinofile, ha rivelato un sofisticato sistema di occultamento, utilizzato da una banda per nascondere e custodire la droga destinata al mercato illecito che ha come destinatari soprattutto giovanissimi.

Gli agenti, dopo aver monitorato diversi luoghi strategici utilizzati per l’occultamento di sostanze stupefacenti, hanno perquisito una piccola area boschiva di eucalipti. Qui, sotto terra, è stata trovata la buca che conteneva ben 350 panetti di hashish, ciascuno del peso di oltre un etto, pronti per essere distribuiti dalla rete di spacciatori operante nella zona. L’operazione ha messo in luce l’elevata portata dell’attività criminale, capace di gestire ingenti quantitativi di droga. Se immessa sul mercato, la sostanza avrebbe potuto fruttare oltre 400.000 euro al dettaglio, alimentando un traffico che, secondo le indagini, aveva come principali destinatari i giovani della zona, attratti dalla possibilità di acquistare la droga a prezzi irrisori. Immediatamente sequestrata, la droga è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che sta coordinando le indagini per identificare i responsabili e smantellare l’intera rete di distribuzione. Le indagini sono ancora in corso, ma è ormai certo che una parte della droga fosse destinata proprio al mercato locale.