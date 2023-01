Monserrato, la guardia medica provvisoria sarà in via Monte Arqueri

La guardia medica provvisoria sarà in via Monte Arqueri: una decisione per ridurre i disagi ai cittadini che, in caso di emergenza, devono recarsi a Cagliari per usufruire della prestazione medica.

Lo ha comunicato il sindaco Tomaso Locci durante l’ultima seduta del consiglio comunale in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Alberto Corda. L’ambulatorio definitivo dovrà essere ospitato presso i locali di Casa Masala, un progetto presentato poche settimane fa e che prenderà il via entro l’anno. Nel frattempo, il primo cittadino Locci non è rimasto indifferente a tale problematica e ha già avviato l’iter burocratico per allestire un ambulatorio provvisorio.