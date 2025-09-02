Quartucciu, vetri delle macchine distrutti alla ricerca disperata di qualche monetina da rubare: da via Mandas a via Nulvi si susseguono le segnalazioni, “ma accade un pò ovunque”. Ingenti i danni, almeno 400 euro sono i costi per riparare il vetro spaccato e acquistare, eventualmente, una videocamera per riprendere gli intrusi qualora dovessero ripresentarsi.

Sono in cerca di soldi, qualsiasi moneta va bene e mettono a soqquadro tutto l’abitacolo alla ricerca anche di quelle cadute per sbaglio e dimenticate sotto i sedili: tante le testimonianze dei proprietari dei veicoli violati da chi, senza scrupoli, crea seri danni e fugge via verso un’altra macchina da svaligiare. In questi ultimi giorni sono diverse le denunce presentate alle forze dell’ordine. Tra via Nazionale e via Mandas è accaduto giovedì notte, è stato spaccato il vetro posteriore, “hanno controllato borse, aperto tutto e hanno preso nulla: cercavano soldi”. “Via Thiesi, la settimana scorsa un vetro spaccato dell’auto e tutto a soqquadro, hanno portato via degli strumenti di lavoro.

È stata presentata la denuncia ai carabinieri verso ignoti e tanta amarezza per una zona che pensavamo tranquilla” spiega un altro cittadino. E così pure è accaduto in via Nulvi venerdì notte, in via Ortobene e c’è chi si è trovato i ladri addirittura nel garage di casa.

I topi d’auto sono in azione un pò ovunque: “A me è successo sabato scorso al Poetto. Rubato niente, perché lascio mai niente in macchina ma ben 400 euro di danno poiché è stato rotto anche il montante”.