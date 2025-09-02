Una massa tumorale di oltre sette chili e mezzo è stata rimossa con successo da una donna poco sotto i cinquant’anni, residente in Baronia, all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. La paziente accusava da tempo dolori e un gonfiore addominale che attribuiva a disturbi dell’apparato digerente, senza immaginare la gravità della situazione.

Gli esami clinici hanno rivelato la presenza di un carcinoma ovarico di dimensioni eccezionali, tanto da compromettere qualità e aspettativa di vita. A quel punto i chirurghi, guidati dal primario Gian Pietro Gusai, hanno optato per un intervento immediato.

In sala operatoria è stata coinvolta un’équipe multidisciplinare che, insieme agli specialisti di Ginecologia diretti da Marco Dei, ha rimosso il tumore con tecnica “no touch”, procedendo anche all’asportazione di diversi organi. L’operazione, definita complessa e delicata, si è conclusa positivamente.