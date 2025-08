Ancora un episodio inquietante a Quartucciu, dove la notte si è trasformata in un incubo per Augusto, vittima dell’ennesimo atto vandalico. Il suo scooter, parcheggiato in via Etiopia, è stato preso di mira da ignoti che gli hanno versato un intero litro di olio esausto sulla sella e sulle catene del mezzo. “È successo tra l’una di notte e le sette del mattino”, racconta amareggiato, ‘hanno sollevato il telo e ci hanno versato sopra dell’olio usato. Una sorpresa disgustosa al risveglio”. Ma non è un caso isolato: “Ultimamente stanno succedendo troppe cose brutte, sia qui che nei paesi vicini. Ladri che entrano nelle case anche con le persone dentro, auto devastate, continui furti”.

A conferma del clima di tensione, Augusto aggiunge: “La settimana scorsa i miei parenti hanno trovato un ladro dentro la loro auto, parcheggiata nel giardino di casa”. Il senso di insicurezza è palpabile, e i cittadini si sentono abbandonati. Tra vandali e ladri, cresce la rabbia e si alza forte il grido d’allarme: Quartucciu chiede più controlli, più presenza delle forze dell’ordine, più sicurezza. Prima che sia troppo tardi.