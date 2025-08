Il ristorante Kasteddu, in via Barcellona nel cuore del quartiere Marina, dovrà fare a meno degli spazi esterni per un bel po’. Il Comune di Cagliari ha revocato la concessione di suolo pubblico alla società “Ginevra S.r.l.”, che ha in gestione il locale, vietando nuove autorizzazioni per i prossimi 18 mesi. Tutto è partito da un controllo della Polizia Locale lo scorso 28 maggio: gli agenti hanno scoperto che il ristorante occupava abusivamente 15 metri quadri di marciapiede, ben oltre i 9 autorizzati. In strada erano stati sistemati 11 tavoli e 22 sedie, superando i limiti imposti sia per la superficie che per il numero di arredi (consentite solo 8 sedie). Dopo la multa notificata il 4 giugno, la società ha provato a farla annullare sostenendo che la notifica non fosse regolare, ma l’ufficio comunale ha respinto l’istanza. A quel punto, considerando anche altre sanzioni accumulate in passato, il Comune ha deciso per la misura più dura: decadenza immediata della concessione e stop a qualsiasi richiesta futura per un anno e mezzo. La Polizia Locale è stata incaricata di vigilare sull’effettivo rispetto del provvedimento.