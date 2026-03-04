Un incendio che distrugge improvvisamente anni di sacrifici e un mondo creato per accogliere al meglio gatti senza una casa e bisognosi d’amore. È ciò che accaduto al “Rifugio di Campagna” a Quartucciu gestito dal vigile del fuoco Salvatore Cusimano e sua moglie. “È un rifugio privato, creato da noi in una mia proprietà, nato dal cuore e dalla necessità: dare un posto sicuro a gatti abbandonati, spaventati, feriti o malati, troppo spesso invisibili. Per noi non sono “animali da accudire”: sono famiglia, i nostri figli”, dice commosso.

“Il 25 febbraio 2026, nella tarda mattinata, un incendio sviluppatosi in pochi minuti ha quasi completamente distrutto la struttura: sono andati persi la roulotte usata come riparo e nurserie, un gazebo per pasti e cure e un magazzino con attrezzature e scorte. Nella tragedia sono morte tre gattine”, spiega Cusimano.

“Attualmente restano 27 gatti nella parte ancora in piedi, ma in condizioni precarie e non del tutto sicure; alcuni sono feriti e tutti sono sotto shock. È necessario ricostruire rapidamente spazi sicuri e facilmente pulibili, ripristinare scorte e attrezzature e realizzare una nurserie adeguata per i più fragili. Nel tentativo di salvare più vite possibile, Salvatore ha riportato ustioni; ringrazia i colleghi Vigili del Fuoco per l’intervento rapido che ha evitato conseguenze peggiori e permesso di mettere in sicurezza l’area”.

Per questo è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe (https://gofund.me/b5d749ea2) per ricostruire quanto distrutto: creare una struttura sostitutiva più sicura della roulotte, ripristinare gli spazi di riparo, riacquistare cibo, lettiere, cucce e materiali persi e ricomprare le attrezzature indispensabili”

Gli organizzatori si impegnano a pubblicare aggiornamenti con foto e video di lavori e spese; chi non può donare può comunque aiutare condividendo la raccolta.