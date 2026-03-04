In questi primi 5 giorni di conflitto fra Usa-Israele e Iran, i disagi comportati dall’allargarsi del conflitto mediorientale ha comportato grosse problematiche anche per molti turisti e italiani in vacanza negli Emirati. Il blocco delle rotte sullo scalo di Dubai ha inevitabilmente creato disguidi per voli di rientro anche nel nostro paese. Come riferito dalla Farnesina, attualmente sarebbero circa 3000 gli italiani bloccati alle Maldive. Di certo un posto da sogno, ma con anche molto soldi non previsti da spendere e la necessità di ritornare a casa. Sono diverse le testimonianze rilasciare alle nostre testate nazionali di coppie anche con bimbi piccoli che chiedono ascolto.

“Stiamo cercando di approntare voli charter che possano incrementare le partenze da Malé per arrivare direttamente in Italia, si tratta di un lavoro complicato”, spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Anche in Thailandia stiamo cercando di dare risposte ai nostri connazionali per tutti i voli dall’Estremo Oriente che passano attraverso Doha, Dubai e Abu Dhabi per dare loro l’assistenza nel modo migliore possibile, c’è chi ha bisogno di medicinali”.