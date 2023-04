Quartucciu superstar nel karate a Malta, pioggia di medaglie: trionfi anche per Gino Melis

Quartucciu superstar nel karate a Malta, pioggia di medaglie per gli atleti sardi nella

international karate championships tra le più importanti competizioni alla quale hanno partecipato i migliori karateka del mondo, arrivati da 30 nazioni. Trionfi per Gino Emanuele Melis, presidente del Consiglio comunale, avvocato e karateka, maestro e atleta della nazionale italiana. Ha conquistato 3 medaglie internazionali: due argenti nella specialità Kumite (combattimento) pesi massimi e open weight e il bronzo nel Kumite a squadre. Da segnalare che in semifinale open weight ha vinto contro il pluricampione mondiale Jeremy Pothier, allenatore della nazionale francese. Si arricchisce così il suo medagliere: 20 medaglie tricolore, 8 volte campione italiano, 16 medaglie internazionali, campione del Mediterraneo, campione europeo, 2 volte campione del mondo.

E ci sono altre importanti medaglie vinte da atleti sardi, tutti sotto la direzione tecnica del docente nazionale e maestro sesto Dan Giancarlo Melis: Umberto Cancemi ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità kumite cadetti e Armando Sunda due medaglie di bronzo nella specialità kata master: “Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto dagli atleti, non tanto per le medaglie conquistate ma per l’atteggiamento avuto sul tatami perché non hanno mollato fino alla fine. Abbiamo raccolto il frutto di tanto lavoro e sacrificio, soprattutto negli ultimi mesi di allenamento”, afferma Giancarlo Melis.