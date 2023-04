Cagliari, via corsi di nuoto gratuiti in estate per i bimbi delle scuole

Corsi di nuoto gratuiti nelle scuole durante il periodo estivo. Si parte dagli alunni della scuola Giusy Devinu di Is Mirrionis. C’è l’ok della giunta Truzzu al progetto “AcquaAmiCA”, quest’anno proposto in via sperimentale in un solo istituto comprensivo ma che verrà esteso nei prossimi anni ad altre scuole. Partirà alla conclusione delle dell’anno scolastico, da metà giugno e andrà avanti fino a tutto luglio 2023. la partecipazione degli studenti sarà volontaria (gli interessati dovranno compilare un’istanza di adesione).

L’idea è quella di incentivare la pratica sportiva del nuoto in corsi specifici e lezioni che si terranno nelle piscine comunali. Previsti corsi specifici svolti con istruttori di nuoto che terranno le lezioni nelle diverse discipline e per fasce di età, gli scuolabus (con assistenti a bordo) per il trasporto degli alunni dalle sedi degli istituti scolastici alle piscine e le attrezzature base per ingresso in piscina (cuffie da nuoto, occhialini da nuoto ecc.)