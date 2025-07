Iglesias, nuovi giochi per i bambini al parco e il sindaco avverte: “Sono per i piccoli, non per adolescenti annoiati”. Troppi quelli distrutti dai più grandi “e siccome mi sto cominciando a stancare di questa situazione, comunico a quanti leggono che a costo di piazzarmi mattina e sera non permetterò che si ripetano certe situazioni”.

Una città che mira a essere protagonista, quella di Iglesias, e tra le tante novità portate avanti in questi anni ci sono anche gli spazi dedicati ai bambini. Giochi, attrazioni che, però, vengono puntualmente utilizzate da chi non ha più l’età, e il peso, per dondolarsi e scivolare. Diverse quelle pesantemente danneggiate a discapito di tutti ma soprattutto dei piccoli cittadini ai quali sono rivolti i giochi. Il sindaco Mauro Usai non ci sta e promette seri provvedimenti per arrestare la problematica: “È in corso il posizionamento della nuova area giochi dei giardini pubblici.

L’intervento si inseriesce in un progretto complessivo di riqualificazione dell’intera area verde che in queste settimane ha visto la sistemazione degli accessi e dell’irrigazione del parco.

In questi anni da Piazza Cavallera a Piazza d’Armi abbiamo rinnovato diverse aree che purtroppo oggi, a causa della maleducazione di alcuni giovani cittadini, risultano danneggiate e parzialmente inutilizzabili.

Per quanti sforzi si possano fare per garantire il diritto al gioco nelle nostre aree verdi, senza il giusto rispetto tra qualche tempo rischiamo di essere punto e a capo.

I giochi sono tarati per bambini , non per adolescenti annoiati (per i quali non mancano spazi ed eventi)” spiega il sindaco che promette di vigilare personalmente le attrazioni affinché vengano rispettate.