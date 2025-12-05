Quartucciu, scarichi in strada dopo dopo ogni acquazzone, in via Don Puglisi l’asfalto si trasforma in un wc a cielo aperto. I residenti: “Da anni viviamo questo disagio”.

Salta tutto fuori e a gran velocità, la fogna non regge e riversa il suo contenuto in strada. Il risultato? Un fiume di carta igienica e liquami maleodoranti che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini dal punto di vista igienico-sanitario.

“Abbiamo fatto presente il problema diverse volte, ma al momento niente è cambiato.

I lavori di urbanizzazione risalgono a 4 anni fà

per la realizzazione del parco di Solarussa. Sono evidenti errori

tecnici in quanto ad ogni pioggia vengono sversati i liquami di tutta Quartucciu qui” spiegano a Casteddu Online.

Le richieste: la segnalazione mira a ottenere la risoluzione del disagio al fine di consentire a cittadini e avventori di percorrere la via senza trovarsi tra i piedi ciò che dovrebbe rimanere dentro la fogna.