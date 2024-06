Quartucciu, rischia di essere travolto da una donna al volante distratta dal cellulare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un attraversamento pedonale è già presente ma evidentemente non basta e, a dire la verità, niente può contrastare chi, anche alla guida della propria vettura, proprio non può rinunciare a messaggi e telefonate. Ed è così che I.A. denuncia pubblicamente l’accaduto ed espone la necessità di attraversamento rialzato in prossimità dello stop, al fine da indurre gli automobilisti a rallentare, a mostrare più attenzione, insomma, a favore soprattutto dei pedoni che, nell’attraversare la strada, rischiano seriamente la vita. L’automobilista, come racconta Argiolas, era impegnata a inviare un messaggio vocale: “Le persone alla guida sono distratte e l’ipotesi di essere investiti diventa ogni giorno più concreta. Sostengo con forza che in via Pertini venga messo un dissuasore in prossimità dello stop” ha spiegato l’uomo.