Quartucciu, offende se gli avventori del centro commerciale se non gli danno qualche moneta, nuovo caso di accattonaggio nei frequentati parcheggi di via delle Serre, “è molto molesto, chiede soldi e insegue”. Chi lo ha incrociato ha notato la particolare insistenza nel chiedere l’elemosina che, se rifiutata, si trasforma in insulti indecorosi: “Prima si trovava nella zona Baccaredda-San Benedetto, oggi era nei parcheggi del polo commerciale. Molesta le persone – segnala un cittadino – non è mai stato pericoloso ma è molto invadente”.

Accompagnato da due adulti nei luoghi dove segue le persone per racimolare qualche soldo, fa parte di una realtà che si presenta costantemente in vari punti di Cagliari e hinterland. Ciò che mette maggiormente a disagio le persone è il fatto che non tollera il rifiuto alle sue richieste insistenti: partono, allora, gli insulti che non sono giustificati e tanto meno graditi. “È una persona che visibilmente ha un disagio sociale, personale, non è giusto che venga scaricato da due adulti per chiedere l’elemosina”.