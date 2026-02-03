Monastir, abbandonati in campagna dentro a una scatola di cartone: due cuccioli sono stati salvati da una cittadina, portati in canile per la profilassi hanno già trovato un padrone. La sindaca Paola Ugas: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo”.

Due cuccioli piccoli e indifesi rinvenuti dentro una scatola di cartone chiusa e abbandonata a ridosso del canale di Monastir: per fortuna la sorte ha fatto in modo che una cittadina trovasse i cagnolini, destinati altrimenti a morte certa.

“I cuccioli stanno bene e ora sono nelle mani del canile Shardana per la profilassi e hanno già trovato un padrone. Si ringrazia per la segnalazione e la Polizia Municipale per il pronto intervento” ha espresso Maria Franca Murgia, assessora all’ambiente.