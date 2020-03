Quartucciu, incendio in un terreno privato a Sant’Isidoro: i vigili del fuoco in azione. C’è stato un incendio di una struttura in legno in un terreno privato, in località Sant’Isidoro i Vigili del Fuoco spengono il rogo evitando la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 12:00 in località Sant’Isidoro del comune di Quartucciu per l’incendio di una struttura in legno utilizzata come ripostiglio all’interno di un terreno privato. Gli operatori VVF all’arrivo sul posto, con due automezzi, un’APS (aupompa serbatoio), e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, hanno provveduto a spegnere il rogo, alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area, evitando la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.