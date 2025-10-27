Quartucciu, cane libero in strada attacca mamma e figlia mentre portano a passeggio i loro animali con il guinzaglio “Noi fortunatamente non siamo state ferite, i nostri cani ci hanno protette”. Gli esemplari, invece, hanno riportato varie ferite in tutto il corpo, per 5 giorni dovranno assumere antibiotico e antinfiammatorio.

A raccontare quanto accaduto è A.C: “Ieri notte verso le 21.45 io, mia figlia e i miei due cani al guinzaglio siamo stati aggrediti da un cane enorme, di razza Pitbull in via delle Serre. Lui prima ha aggredito il cane maschio per poi scagliarsi contro la femmina.

Noi abbiamo cercato in tutti i modi di dividerli sino a quando qualcuno dalle palazzine popolari ha chiamato il cane che è risalito a casa, mollando così la presa su i miei cani.

Nessuno si è palesato come proprietario, ho chiamato i carabinieri e denunciato il fatto.

Abbiamo rischiato grosso, anzi tantissimo”. I cani hanno protetto le loro padrone, hanno lottato: “Sono taglia media e hanno riportato dei buchi cutanei evidenti.

Abbiamo, tutta la famiglia, subito un grande shock, non abbiamo praticamente dormito”.

La donna segnala “questa vicenda per fare in modo che non si verifichi mai più.

Se ci fosse stato un cane più piccolo o un bimbo lo avrebbe sbranato in un secondo.

Il cane è un Pitbull color nocciola chiaro con una macchia bianca sul petto”.

I cani oggi sono stati visitati dal veterinario, il maschio ha riportato anche una lesione importante a una zampa: zoppica visibilmente ma è sempre affianco dei suoi amici umani, della sua famiglia che, assieme alla compagna, ha protetto anche a costo della propria vita.