È tornata in funzione oggi la metropolitana leggera di Cagliari. Alle 6:04 del mattino è partita dal capolinea di Piazza Repubblica la prima corsa diretta al Policlinico di Monserrato, segnando la riapertura ufficiale della Linea 1 San Gottardo–Repubblica, chiusa negli ultimi anni per consentire i lavori di raddoppio della tratta Gennari–Caracalla.

Il servizio metrotranviario, gestito da ARST, torna così pienamente operativo e nuovamente a disposizione dei cittadini, con un’infrastruttura più moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata. Il raddoppio dei binari consente ora viaggi più rapidi, puntuali e sicuri, oltre a un sensibile miglioramento della qualità del servizio e della capacità di trasporto nelle ore di punta.

“La ripartenza di oggi rappresenta un traguardo significativo per l’intera area metropolitana – dichiara l’assessora dei Trasporti Barbara Manca –. Dopo anni di lavori complessi restituiamo ai cittadini un mezzo di trasporto strategico, sostenibile e in grado di connettere in modo più efficiente il centro di Cagliari con i poli universitari e sanitari di Monserrato e con le aree interconnesse. Ringrazio i cittadini per la pazienza dimostrata, insieme ad ARST e ANSFISA per la collaborazione con cui hanno contribuito a portare a termine un progetto di grande valore per la mobilità sostenibile”.

La riattivazione è arrivata dopo il completamento con esito positivo del pre-esercizio tecnico, conclusosi il 17 ottobre. A seguito delle verifiche, ANSFISA ha rilasciato il nulla osta all’esercizio passeggeri, trasmesso alla Regione Sardegna, che ha quindi autorizzato la ripresa del servizio a partire da oggi.

I tram circolano ogni 10 minuti nelle ore di punta dei giorni feriali, e ogni 20 minuti nel resto della giornata e nei festivi, con servizio attivo tutti i giorni dalle 6:00 alle 22:30. Il nuovo orario, consultabile sui siti internet di Sardegna Mobilità e ARST, è stato studiato per garantire una piena integrazione con gli altri servizi di trasporto dell’area vasta, in particolare con la Linea 2 della metrotranvia, i treni ARST e i collegamenti bus con i comuni di Sestu, Sinnai e Maracalagonis.

“Come Regione – conclude l’assessora Manca – faremo la nostra parte, insieme al Comune di Cagliari, per favorire una rapida conclusione dei lavori restanti così da restituire ai cittadini un sistema di trasporto pubblico sempre più efficiente e capillare”.