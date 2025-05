Incidente stradale a Quartu Sant’Elena, nella zona di Flumini, lungo via dell’Autonomia Regionale Sarda. Un uomo di 35 anni ha perso il controllo della sua auto, finita fuori carreggiata e semi ribaltata. A bordo con lui c’era il figlio di sei anni. Secondo le prime informazioni, il bambino non indossava la cintura di sicurezza al momento dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio che si sono anche fermati per prestare i primi soccorsi. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Brotzu in codice giallo: il padre ha riportato alcune fratture, mentre il bambino ha subito lievi contusioni.

L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della strada, poco dopo il distributore Beyfin e vicino al bivio per via S’Ecca S’Arrideli. Le cause della perdita di controllo non sono ancora chiare, ma si tratterebbe di un incidente autonomo. Considerando le circostanze, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.