Un grave incidente domestico si è trasformato in tragedia a Tonara, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una scala sistemata sul balcone della propria abitazione. La vittima è Mariano Peddio, originario di Desulo, ma residente da tempo nel centro del Mandrolisai.

L’uomo stava portan do da mangiare al gatto sul balcoquando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto da un’altezza di diversi metri. L’impatto gli ha provocato gravi traumi, in particolare alla testa.

I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasferito d’urgenza il ferito all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche: i medici lo hanno intubato e sottoposto a coma farmacologico nel tentativo di salvargli la vita.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, però, il 52enne è deceduto poche ore dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate. La comunità di Tonara è sotto choc per l’accaduto.