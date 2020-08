Quartu, vandalizzata la passerella in legno di viale Colombo

Passerella in legno che costeggia le saline in Viale Colombo a Quartu Sant’Elena: vandali scatenati hanno divelto le lastre di marmo. Una elegante e piacevole camminata, rovinata dalla solita inciviltà di pochi che, soprattutto la notte, non risparmiano i beni comuni. E non bastano le forze messe in campo dall’amministrazione comunale per arginare questo fenomeno che non sussisterebbe se tutti avessero un po’ più di senso civico.

“La città viene continuamente vandalizzata – spiega il sindaco Stefano Delunas – così è accaduto per i bagni al Poetto, per i lampioni danneggiati e per gli autovelox resi inutilizzabili. È un fenomeno comune che riguarda anche Cagliari, Alghero ed altre città con le cosiddette movida notturne, che non coinvolgono non solo le discoteche all’aperto, bensì tutti i luoghi frequentati da questa generazioni di adolescenti e giovani”.

La cronaca recente è testimone: “vedasi aggressione della coppia accaduto tempo fa in piazza Garibaldi, luogo di ritrovo abituale dei giovani”. Le richieste alla Regione per un incremento della vigilanza notturna e del sistema di video sorveglianza sono già partite. Intanto la conta dei danni prosegue. “Innumerevoli sono anche i danni e i furti che avvengono negli stabilimenti balneari di Quartu da parte di branchi con giovani adolescenti che arrivano da tutto il campidano dopo una notte fatta di alcool e di chissà quali sostanze chimiche”.