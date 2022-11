Quartu, tramonta il mercatino: accanto al nuovo stadio in pole position concerti e eventi

A Quartu tramonta l’idea del mercatino a Flumini. Un no definitivo non c’è ancora, il Comune dovrà fare almeno un’altra verifica per capire se il parcheggione ai lati di via dell’Autonomia Regionale possa essere competitivo oppure no per aprire gazebo e stand. Il sindaco Graziano Milia ha già ricevuto un feedback dagli operatori: “Tutti gli indicatori economici e anche gli operatori più autorevoli ce lo sconsigliano. Faremo un’ulteriore verifica per capire come utilizzare un’area pregiata e importante”. Accanto c’è il campo di calcio del Flumini, è lì che dovrebbe sorgere il nuovo stadio, con Is Arenas trasformato in una sorta di campo Coni bis, incentrato principalmente sull’atletica. E allora, si ritorna a quanto ipotizzato poco più di un anno fa: un’area per concerti ed eventi, in pratica una nuova zona della movida che finisce in pole position tra le possibili opzioni. Concerti e appuntamenti culturali incentrati nei mesi estivi proprio lì, a due passi dal litorale quartese sinora mai valorizzato a dovere. Il punto centrale è uno: l’amministrazione comunale vuole capire quanto prima come valorizzare un’area per troppo tempo abbandonata.

C’è però anche un’altra opzione. Niente area dedicata ai grandi o piccoli eventi ma uno spazio tutto per i camper. Una mossa per favorire il turismo e garantire un punto d’appoggio sicuro ai vacanzieri che scelgono di arrivare soprattutto nei chilometri di mare quartese che vanno dal Margine Rosso sino a Capitana. Gli spazi non mancano, spetta all’amministrazione comunale prendere una decisione. In una via dell’Autonomia Regionale che, tra pochissime settimane, almeno per i chilometri di competenza quartese, sarà completamente al sicuro: rotonde, marciapiedi, spazi per bici e fermate dei bus sono quasi ultimati.