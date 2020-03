Quartu, svaligia un’auto mentre tutti sono in casa per il Coronavirus: 48enne arrestato

Tutti, o quasi, chiusi dentro casa per rispettare l’ordinanza Coronavirus. Lui, invece, un uomo di 48 anni con precedenti, ha ben pensato di andarsene a spasso e di svaligiare un’auto parcheggiata vicino a piazza Azuni. Dopo aver riempito una busta con vari oggetti, ha cercato di allontanarsi indisturbato ma ha fatto poca strada. I carabinieri, impegnati a controllare il rispetto delle regole imposte dal Governo, lo hanno notato e l’hanno bloccato. Dopo aver appurato il furto, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e per il 48enne è scattato l’arresto per furto aggravato. L’udienza di convalida del fermo si è già svolta e l’uomo è tornato libero in attesa dell’udienza per i termini a difesa nei prossimi giorni.