Quartu, superato il limite del parametro microbiologico a Sant’Andrea: vietati bagni e tuffi

Superamento del limite del parametro microbiologico a Sant’Andrea: vietati bagni e tuffi.

Ordinanza da parte del sindaco di Quartu Sant’Elena Stefano Delunas che impone il divieto temporaneo di balneazione nella zona di Sant’Andrea, nell’area di pertinenza della stazione di monitoraggio denominata ‘B042CA Sant’Andrea – 3 Strada’, che sostanzialmente corrisponde al tratto di mare antistante le vie Sorrento e Mar Baltico, per una lunghezza totale di 509 metri.

L’atto fa seguito la ricezione da parte del Comune di una nota dell’ARPAS, con la quale è stata comunicato che l’acqua di balneazione del punto di monitoraggio suddetto è da considerare temporaneamente non idonea alla balneazione a causa del superamento del limite del parametro microbiologico.