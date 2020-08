Coordinamento Pedagogico Territoriale a Monserrato: al via le manifestazioni di interesse per costituire il tavolo pedagogico per i bambini da 0 a 6 anni. Una concreta opportunità è in fase di elaborazione per i piccoli paulesi con la costituzione e il funzionamento dei poli per l’infanzia e per la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, nell’ambito dell’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione.

Il 30 luglio 2020 è stato approvato lo Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Sardegna, l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia Sardegna, contenente le linee d’indirizzo regionali, e