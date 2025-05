Quartu Sant’Elena, edilizia agevolata nelle Fornaci Picci: pubblicato il bando per la realizzazione e la gestione degli immobili in social housing. Le residenze, gli spazi di coworking e i servizi connessi si collocano nel cuore del complesso pronto a rinascere.

L’Assessore all’Urbanistica Vanini: “Una corsa contro il tempo, ma rispetteremo le tempistiche”.

Un altro passo avanti importante verso la rinascita delle Fornaci Picci: la riqualificazione dell’ex area industriale di Quartu è ormai prossima e a breve, in quello che era per anni uno spazio abbandonato, si vedranno gli operai al lavoro. Già individuata l’impresa che eseguirà l’intervento inerente i servizi e le strutture pubbliche, oggi è stato pubblicato il bando per la realizzazione e la gestione degli immobili in social housing.

Nello specifico, la procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, dell’edificazione e della conseguente gestione degli immobili destinati all’editoria agevolata, oltre che degli spazi per coworking e servizi connessi alla residenza, nell’ambito della riqualificazione del complesso industriale dismesso.

Gli interventi oggetto della concessione sono correlati e si aggiungono a quelli inseriti nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), finanziati con risorse a valere sul PNRR. Le residenze in social housing, gli spazi di coworking e i servizi connessi alla residenza si collocano, infatti, nel cuore del complesso e usufruiranno delle opere realizzate nell’ambito del Programma PINQuA, che costituiscono indubbiamente un valore aggiunto per l’offerta residenziale, garantendo un elevato livello di qualità abitativa e sociale.

Inoltre, le attività oggetto della concessione si inseriscono in una più ampia visione strategica delineata dall’Amministrazione, volta a definire un ruolo territoriale per la terza città della Sardegna che vada al di là delle semplici funzioni comunali, inserendola in un tessuto sovralocale, con attività e servizi di ordine metropolitano e regionale. Una strategia che si compone di interventi, avviati o da avviare, motivo di attrazione per nuove proposte di investimento, nell’ottica di un rapporto organico e continuativo con il mondo della produzione e dei servizi.

“La pubblicazione del bando per l’identificazione di un operatore privato che realizzi e gestisca l’intervento di social housing ubicato nel complesso delle Fornaci Picci costituisce il passo fondamentale per l’attuazione del programma PNRR Qualità dell’abitare, insieme alla riqualificazione di alcuni fabbricati destinati ai servizi – dichiara l’Assessore all’Urbanistica Aldo Vanini -. Siamo impegnati in una corsa contro il tempo perché, a dispetto di tutte le dichiarazioni iniziali, i complessi procedimenti necessari per questi interventi non solo non hanno goduto delle semplificazioni promesse, ma per molti versi sono stati sottoposti ad aggravi autorizzativi che hanno comportato per i nostri uffici un lavoro particolarmente gravoso. Nonostante ciò – prosegue l’esponente della Giunta Milia -, contando sulla collaborazione degli operatori, che intervengono tanto sulla parte di attuazione pubblica che su quella privata, siamo fiduciosi di riuscire a rispettare le stringenti tempistiche imposte dal programma”.

In base agli accordi presi con la Alta Commissione del Ministero gli alloggi da destinare ad housing sociale da completare nei primi mesi del 2026 sono 41; altri 16, destinati sempre all’edilizia agevolata, verranno realizzati a seguire, per poi completare l’opera con gli ultimi 18 alloggi. La durata prevista della concessione è di 25 anni e oltre ai lavori di riqualificazione prevede la gestione del servizio di housing sociale da parte dell’aggiudicatario. La stima del valore della concessione è di circa 20 milioni.