Quartu, sì al polo sanitario ai bordi della 554: “Decine di letti per i malati e nuovi posti di lavoro”

Il Comune di Quartu dice sì alla costruzione di un polo sanitario ai bordi della Statale 554. Si tratta di una struttura residenziale psichiatrica per minori ad alta intensità, con dieci letti, e un’altra, interna, a bassa intensità con altri sedici posti a disposizione. Il via libera è arrivato dal servizio del Suape, con l’ok al parere di compatibilità. Un tassello in più che spinge nella direzione di un “sì” finale: dagli uffici dell’Urbanistica in tempi rapidi e, entro tre anni, da Regione e Asl, infatti, dovranno uscire i documenti con le autorizzazioni. Ma, stando a quanto spiegano dalla società proponente, la Paracelso, tutto o quasi dipende dai documenti già prodotti: “Abbiamo tre anni di tempo”, spiega il futuro direttore sanitario e attuale medico neurologo, Vincenzo Mascia. “La strada tracciata, con il primo via libera del Comune, è molto importante”. La zona individuata è un terreno che si trova perfettamente all’incrocio tra la Ss 554 e la strada comunale di Su Paris.