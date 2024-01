Quartu, sfascia l’auto dell’ex moglie e ruba occhiali e ombrello: 48enne incastrato dall’allarme di un passante

Era stato notato da alcuni passanti mentre era intento a tagliare i quattro pneumatici di un’autovettura Citroen C3 parcheggiata in via Atene a Quartu, e a rovistare all’interno del veicolo da cui aveva rubato un paio di occhiali da sole, un caricabatterie e un ombrello. L’auto è poi risultata di proprietà dell’ex moglie. Bloccato dai carabinieri nelle immediate vicinanze, l’uomo – un 48enne noto alle forze dell’ordine – è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con una lama da 24 centimetri e di una tronchesina in ferro, oltre alla merce rubata poco prima riconsegnata all’avente diritto. E’ stato arrestato ai domiciliari per furto aggravato e danneggiamento e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e porto ingiustificato di grimaldelli.